Саудовские власти подтвердили гибель 12 человек при атаке на аэропорт Эр-Рияда

Жертвами ракетной атаки на аэропорт Эр-Рияда стали минимум 12 человек Саудовские власти подтвердили гибель 12 человек при атаке на аэропорт Эр-Рияда

Москва11 окт Вести.Число погибших при ракетной атаке на международный аэропорт Эр-Рияда составляет, по меньшей мере, 12 человек. Соответствующую информацию распространило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

Представители ведомства также проинформировали о наличии более 300 пострадавших в результате происшествия. Состояние некоторых раненых врачи оценивают как тяжелое.

В результате атаки на аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде 10 октября погибли 12 человек, включая четырех саудовских подданных, двух граждан Бангладеш и гражданина США говорится в сообщении ведомства, размещенном в соцсети X

Ранее газета Financial Times сообщила о не менее чем 50 пострадавших при ракетном ударе по воздушной гавани в столице Саудовской Аравии.

Днем 9 октября в аэропорту Эр-Рияда прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, из здания была организована эвакуация. Свидетели сообщили как минимум об одном человеке с осколочными ранениями.

Авиакомпании Etihad Airways и Qatar Airways сняли с расписания часть рейсов в период с 10 по 12 октября, преимущественно в направлении Дохи и Абу-Даби. По данным мониторингового ресурса Flightradar, расписание также скорректировали Air India и Lufthansa.

8 октября хуситы из движения "Ансар Алла" нанесли ракетный удар по аэропорту Эр-Рияда. В результате атаки погибли три человека, не менее шести человек получили ранения. Вечером 9 октября воздушная гавань вернулась к штатной работе.