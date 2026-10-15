Атаки хуситов на аэропорт Эр-Рияда унесли жизни 17 человек При атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда погибли 17 человек

Москва15 окт Вести.По меньшей мере 17 человек погибли и более 330 пострадали в результате атак йеменского движения хуситов "Ансар Алла" на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщил официальный представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции Турки аль-Малики на пресс-конференции.

17 человек погибли и свыше 330 получили ранения в результате нападений на международный аэропорт имени короля Халида цитирует его телеканал Al Hadath

По его словам, с начала эскалации по территории Саудовской Аравии были выпущены 1 104 ракеты и 1 135 беспилотников. Представитель коалиции также сообщил, что за последние дни ее силы уничтожили 127 складов хуситов в горных районах Йемена, а также большое число пусковых установок.

Ранее хуситы взяли на себя ответственность за атаки на аэропорты Эр-Рияда и Даммама, а также на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Так, 10 октября удар по аэропорту Эр-Рияда привел к гибели не менее 12 человек, более 300 были ранены. 11 октября при атаке на столичную авиагавань погиб как минимум один человек, еще 11 пострадали.

12 октября хуситы вновь атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.