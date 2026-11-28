Йеменские хуситы нанесли удары по аэропорту Эр-Рияда и пяти объектам в КСА

Хуситы атаковали аэропорт в Эр-Рияде и еще пять объектов в Саудовской Аравии Йеменские хуситы нанесли удары по аэропорту Эр-Рияда и пяти объектам в КСА

Москва28 ноя Вести.Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и другие пять объектов военной и гражданской инфраструктуры Саудовской Аравии были атакованы йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы). Об этом говорится в заявлении военного ведомства.

Вооруженные силы Йемена провели пять военных операций, целями которых стали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, радиолокационные станции в районах Абха и Хамис-Мушайт, нефтеперерабатывающий завод в Джизане, газоперерабатывающий завод в Эль-Хавии в Восточной провинции, а также электростанции в Эш-Шакике и Джизане следует из официального сообщения ведомства

Движение утверждает, что все пять операций достигли поставленных целей.

Ранее официальный представитель арабской коалиции заявил о перехвате баллистической ракеты хуситов. Она летела в направлении южных районов королевства.