FT: около 50 человек пострадали при ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда

В Эр-Рияде при ударе по аэропорту пострадали порядка 50 человек FT: около 50 человек пострадали при ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда

Москва11 окт Вести.В результате ракетного удара по аэропорту Эр-Рияда пострадали порядка 50 человек, сообщила со ссылкой на осведомленный источник газета Financial Times (FT).

Международный аэропорт Эр-Рияда приостановил работу после того, как в результате ракетной атаки были ранены десятки человек​​​... Близлежащая больница приняла около 50 раненых говорится в публикации

Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как критическое, добавили собеседники FT.

Днем 9 октября в аэропорту Эр-Рияда прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, которые привели агентства Reuters и AFP, из здания была организована эвакуация, свидетели слышали взрывы и сообщили как минимум об одном человеке с осколочными ранениями.

Авиакомпании Etihad Airways и Qatar Airways сняли с расписания часть рейсов в период с 10 по 12 октября, преимущественно в направлении Дохи и Абу-Даби. По данным мониторингового ресурса Flightradar, расписание также скорректировали Air India и Lufthansa.

8 октября хуситы из движения "Ансар Алла" нанесли ракетный удар по аэропорту Эр-Рияда. В результате атаки погибли три человека, не менее шести человек получили ранения. Вечером 9 октября воздушная гавань вернулась к штатной работе.