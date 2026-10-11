Reuters: число пострадавших при атаке на аэропорт Эр-Рияда возросло до 309

Reuters сообщило о росте пострадавших при ракетной атаке на аэропорт Reuters: число пострадавших при атаке на аэропорт Эр-Рияда возросло до 309

Москва11 окт Вести.Число раненых в результате ракетной атаки на аэропорт Эр-Рияда достигло 309 человек, передает Reuters.

Агентство ссылается на соответствующие данные Главного управления гражданской авиации Саудовской Аравии.

Ранее газета Financial Times сообщила по меньшей мере о 50 пострадавших при ракетном ударе по воздушной гавани. Американская газета The New York Times, в свою очередь, писала о минимум 12 погибших.

По меньшей мере 12 человек погибли и 309 пострадали в результате субботней атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде говорится в материале

Днем 9 октября в аэропорту Эр-Рияда прогремел мощный взрыв. Из здания была проведена эвакуация; очевидцы рассказали о взрывах и как минимум о 10 пострадавших при попадании осколков.

Авиакомпании Etihad Airways и Qatar Airways сняли с расписания часть рейсов в период с 10 по 12 октября, преимущественно в направлении Дохи и Абу-Даби. По данным мониторингового ресурса Flightradar, расписание также скорректировали Air India и Lufthansa.

8 октября хуситы из движения "Ансар Алла" нанесли ракетный удар по аэропорту Эр-Рияда. В результате атаки погибли три человека, не менее шести человек получили ранения. Вечером 9 октября воздушная гавань вернулась к штатной работе.