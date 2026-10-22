Reuters: один человек погиб при ударе по аэропорту в саудовской Даммаме

Reuters: один человек погиб при атаке на аэропорт в саудовской Даммаме Reuters: один человек погиб при ударе по аэропорту в саудовской Даммаме

Москва22 окт Вести.Один человек погиб, восемь получили ранения при ударе по международному аэропорту в городе Даммам на востоке Саудовской Аравии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

Один человек погиб, восемь ранены при атаке на аэропорт короля Фахда в Даммаме 21 октября отмечает Reuters

Между тем Минэнерго Саудовской Аравии сообщило, что двое человек погибли и двое пострадали при атаке дронов на объект национальной нефтяной компании Saudi Aramco.