Два человека погибли при попытке атаки БПЛА на объект компании Saudi Aramco

Два человека погибли при попытке атаки на объект нефтяной компании Saudi Aramco Два человека погибли при попытке атаки БПЛА на объект компании Saudi Aramco

Москва21 окт Вести.Два человека погибли и два пострадали при попытке атаки беспилотников на объект национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает Минэнерго Саудовской Аравии.

Средства противовоздушной обороны сбили БПЛА, говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что перехват привел к возгоранию транспортного средства одного из подрядчиков за пределами территории компании.

В результате попытки нападения погибли два иностранца - граждане Филиппин и Непала, еще два человека - граждане Пакистана и Индии - получили ранения говорится в публикации

По данным министерства, инцидент не привел к остановке производственных процессов и не повлиял на работу нефтяного объекта.