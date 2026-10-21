Москва21 октВести.Два человека погибли и два пострадали при попытке атаки беспилотников на объект национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает Минэнерго Саудовской Аравии.
Средства противовоздушной обороны сбили БПЛА, говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что перехват привел к возгоранию транспортного средства одного из подрядчиков за пределами территории компании.
В результате попытки нападения погибли два иностранца - граждане Филиппин и Непала, еще два человека - граждане Пакистана и Индии - получили раненияговорится в публикации
По данным министерства, инцидент не привел к остановке производственных процессов и не повлиял на работу нефтяного объекта.