Москва15 нояВести.Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила два беспилотников в Восточной провинции СА. Об этом сообщил представитель альянса Турки аль-Малики.
Коалиция перехватила и уничтожила беспилотник в Восточной провинции Саудовской Аравиинаписал он в соцсети Х
Это уже второй БПЛА за ночь, сбитый Арабской коалицией менее чем за час.
Ранее стало известно, что йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удары по международному аэропорту Эр-Рияда и насосной станции на нефтепроводе "Восток-Запад" в Саудовской Аравии. Хуситы также атаковали нефтяной объект в порту Янбу на западе Саудовской Аравии.