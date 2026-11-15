Арабская коалиция сообщила о перехвате беспилотника на востоке Саудовской Аравии Арабская коалиция перехватила БПЛА на востоке Саудовской Аравии

Москва15 ноя Вести.Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила два беспилотников в Восточной провинции СА. Об этом сообщил представитель альянса Турки аль-Малики.

Коалиция перехватила и уничтожила беспилотник в Восточной провинции Саудовской Аравии написал он в соцсети Х

Это уже второй БПЛА за ночь, сбитый Арабской коалицией менее чем за час.

Ранее стало известно, что йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удары по международному аэропорту Эр-Рияда и насосной станции на нефтепроводе "Восток-Запад" в Саудовской Аравии. Хуситы также атаковали нефтяной объект в порту Янбу на западе Саудовской Аравии.