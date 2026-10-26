Москва26 окт Вести.Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией против йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) сообщила о перехвате и уничтожении баллистической ракеты хуситов, которая была запущена в направлении Эр-Рияда. Об этом сообщил в социальной сети Х официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

Средства ПВО (Арабской коалиции - прим. ред.) перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную хуситами в направлении Эр-Рияда говорится в сообщении

Накануне посольство США в Эр-Рияде предупредило американских граждан о риске ракетных и беспилотных атак на аэропорты Саудовской Аравии.

Аэропорт Эр-Рияда частично возобновил работу, тогда как аэропорты Джидды и Даммама продолжают принимать рейсы, но возможны задержки и отмены. Дипмиссия рекомендовала американцам проявлять осторожность и уточнять статус рейсов у авиакомпаний и в аэропортах.