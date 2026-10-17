Арабская коалиция заявила об уничтожении двух ракетных установок хуситов Reuters: Арабская коалиция уничтожила две ракетные установки хуситов в Йемене

Москва17 окт Вести.Арабская коалиция, выступающая против йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы), заявила, что уничтожила две пусковые установки баллистических ракет в городе Саада на северо-западе Йемена. Об этом сообщает Reuters.

Коалиция заявляет, что уничтожила две пусковые установки баллистических ракет в Сааде в Йемене говорится в публикации агентства

Ранее бывший посол США в Саудовской Аравии Чез Фриман рассказал в беседе с ИС "Вести", почему, несмотря на огромные военные расходы, Эр-Рияд оказался уязвим перед атаками Ирана и хуситов. По его мнению, это происходит из-за неэффективного распределения систем ПВО, географических особенностей и значительного превосходства противника в мотивации и технологической находчивости.