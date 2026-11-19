Арабская коалиция сообщила о перехвате запущенней хуситами ракеты Арабской коалицией перехвачена ракета, запущенная хуситами по Саудовской Аравии

Москва19 ноя Вести.Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую йеменские хуситы запустили по территории Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что ракета летела в направлении Южной провинции Саудовской Аравии.

Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло ракетные удары по финансовому центру и аэропорту в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

До этого арабская коалиция перехватила две ракеты, запущенные хуситами по Эр-Рияду.