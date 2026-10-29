Арабская коалиция уничтожила запущенную хуситами по Саудовской Аравии ракету Арабская коалиция уничтожила ракету, запущенную хуситами по Саудовской Аравии

Москва29 окт Вести.Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила баллистическую ракету, запущенную боевиками йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) по Саудовской Аравии, сообщает агентство Reuters.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что уничтожила баллистическую ракету, выпущенную йеменскими хуситами в направлении восточного района королевства

Военное противостояние между хуситами и проправительственной армией Йемена, которую поддерживает Саудовская Аравия, возобновилось в июле 2026 года после четырехлетнего затишья. За это время хуситы заняли все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.