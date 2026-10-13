Москва13 окт Вести.Силы Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщили о перехвате и уничтожении двух баллистических ракет, запущенных йеменским мятежным движением "Ансар Алла" (хуситы) по саудовскому городу Хамис-Мушайт. Об этом сообщил в социальной сети Х официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

Перехвачены и уничтожены две баллистические ракеты, запущенные террористами-хуситами в направлении Хамис-Мушайта говорится в заявлении аль-Малики

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что хуситы ударили по международному аэропорту Эр-Рияда. По его словам, атака была совершена при помощи баллистической ракеты, которая попала "точно в цель".

До этого издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что Саудовской Аравии не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата всех ракет и дронов, которые хуситы запускают по территории страны. В публикации отмечается, что страна перебрасывает зенитные батареи с места на место в попытке защитить свои дворцы и энергетическую инфраструктуру.