Москва12 октВести.Саудовской Аравии не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата всех ракет и дронов, которые хуситы запускают по территории страны. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.
Саудовская Аравия испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить безопасность обширной территории страныговорится в материале
Издание пишет, что страна перебрасывает зенитные батареи с места на место в попытке защитить свои дворцы и энергетическую инфраструктуру.
В материале сказано, что Саудовская Аравия обратилась за помощью к Пакистану и рассматривает возможности задействовать зарубежных бойцов, чтобы помочь властям Йемена по вопросу борьбу с хуситами.
По информации газеты, Саудовская Аравия все активнее ищет дипломатические способы урегулировать конфликт.
На днях Саудовская Аравия начала масштабную операцию против хуситов в Йемене.