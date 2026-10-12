WSJ: Саудовской Аравии не хватает систем ПВО для отражения ракетных атак хуситов

СМИ: Саудовской Аравии не хватает систем ПВО для отражения ракетных атак хуситов WSJ: Саудовской Аравии не хватает систем ПВО для отражения ракетных атак хуситов

Москва12 окт Вести.Саудовской Аравии не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата всех ракет и дронов, которые хуситы запускают по территории страны. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

Саудовская Аравия испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить безопасность обширной территории страны говорится в материале

Издание пишет, что страна перебрасывает зенитные батареи с места на место в попытке защитить свои дворцы и энергетическую инфраструктуру.

В материале сказано, что Саудовская Аравия обратилась за помощью к Пакистану и рассматривает возможности задействовать зарубежных бойцов, чтобы помочь властям Йемена по вопросу борьбу с хуситами.

По информации газеты, Саудовская Аравия все активнее ищет дипломатические способы урегулировать конфликт.

На днях Саудовская Аравия начала масштабную операцию против хуситов в Йемене.