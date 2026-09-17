AP: запасы ракет для ПВО Саудовской Аравии упали до критического уровня Саудовская Аравия запросила ракеты ПВО у четырех стран из-за нехватки

Москва17 сен Вести.Запасы зенитных ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны Саудовской Аравии опустились до критически низкого уровня. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на ближневосточные официальные источники.

По данным агентства, в связи с дефицитом боеприпасов власти королевства обратились за содействием в отражении воздушных атак хуситов движения "Ансар Аллах" к Великобритании, Франции, Египту и Пакистану.

Пойти на этот шаг Эр-Рияд вынужден из-за трудностей у ключевого партнера: арсеналы США оказались истощены на фоне военной операции против Ирана, что ограничило поставки оружия союзникам.