WSJ: саудовский кронпринц укрывался от атак хуситов во дворцах с бункерами

WSJ раскрыла, как наследный принц Саудовской Аравии укрывался от атак хуситов WSJ: саудовский кронпринц укрывался от атак хуситов во дворцах с бункерами

Москва12 окт Вести.Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд из-за массированных атак йеменских хуситов был вынужден постоянно перемещаться между дворцами, оснащенными бункерами. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, последний раз наследника престола на публике видели 6 октября, когда он участвовал в национальной донорской кампании.

В материале WSJ говорится, что кронпринц вынужден перемещаться исключительно между укрепленными резиденциями под охраной лично отобранной команды телохранителей. На фоне участившихся атак хуситов Эр-Рияд стал искать системы ПВО по всему миру. За помощью он обратился к Пакистану, своему военному союзнику.

Помимо этого, Саудовская Аравия рассматривает вариант с привлечением военных из других стран для поддержки союзных сил в Йемене, не оставляя при этом попыток уладить конфликт дипломатическим путем.

Как ранее сообщала WSJ, Саудовская Аравия не располагает достаточным количеством систем ПВО, чтобы перехватывать все ракеты и дроны, запускаемые хуситами по ее территории.