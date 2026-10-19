Хуситы предприняли шесть атак на Саудовскую Аравию за двое суток Саудовская Аравия из-за хуситов перенесла форум "Давос в пустыне" на 2027 год

Москва19 окт Вести.За последние 48 часов йеменские хуситы из движения "Ансар Алла" совершили шесть атак на объекты в Саудовской Аравии. Под удар попали инфраструктура Saudi Aramco на западе страны, несколько аэропортов, радары ПВО и военные объекты. Из-за угроз безопасности Саудовская Аравия приняла решение перенести инвестиционный форум Future Investment Initiative, известный как "Давос в пустыне", на 2027 год. Мероприятие должно было пройти в Эр-Рияде с 26 по 29 октября, сообщает Financial Times (FT).

Среди целей хуситов оказались международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, аэропорт в Абхе, авиабаза в Хамис-Мушайте, а также три радара ПВО и лагерь ВМС Саудовской Аравии. Кроме того, в результате удара движения "Ансар Алла" по военному лагерю "Аль-Алам" в провинции Шабва погибли 53 йеменских военнослужащих.

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На прошлой неделе Европейский союз объявил о переносе саммита со странами Персидского залива. Саммит должен был пройти в Эр-Рияде 24 октября.

Саудовская Аравия возглавляет поддерживающую Йемен арабскую коалицию по борьбе с хуситами. Йеменские правительственные силы нанесли авиаудары по позициям и военным базам движения "Ансар Алла" в провинции Таиз. Войска Йемена атаковали хуситов у города Дубаб на юге провинции Таиз, севернее Таиза и в аэропорту столицы провинции. Сейчас между йеменскими войсками и подразделениями хуситов продолжаются бои за третий по величине город Йемена – Таиз. Население этого города превышает 615 тысяч человек.

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