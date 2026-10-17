Трамп: Саудовской Аравии нужно принять помощь Израиля в борьбе с хуситами

Трамп: Саудовской Аравии следует принять помощь Израиля в борьбе с хуситами Трамп: Саудовской Аравии нужно принять помощь Израиля в борьбе с хуситами

Москва17 окт Вести.Саудовской Аравии следует принять помощь Израиля в борьбе с йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы). Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Я думаю, да ... Израиль уже очень помог Саудовской Аравии, и они, определенно, так и поступят сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ

При этом Трамп ответил утвердительно на вопрос, рассматривается ли вновь возможность присоединения Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем.

Думаю, да, более, чем когда-либо. Авраамовы соглашения - это одно из наших самых крупных достижений. Саудовская Аравия счастлива иметь поддержку со стороны Израиля и с нашей стороны резюмировал глава Белого дома

Ранее хуситы взяли на себя ответственность за атаки на аэропорты Эр-Рияда и Даммама, а также на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Так, 10 октября удар по аэропорту Эр-Рияда привел к гибели не менее 12 человек, более 300 были ранены.

11 октября при атаке на столичную авиагавань погиб как минимум один человек, еще 11 пострадали. 12 октября хуситы снова атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.