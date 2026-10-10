Трамп пообещал быстро принять решение об ударах по хуситам Трамп: США вскоре примут решение о начале ударов по "Ансар Алла"

Москва10 окт Вести.США решают, нужно ли присоединяться к ударам по движению "Ансар Алла" (хуситы), заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Так он ответил на вопрос, будут ли американцы помогать Саудовской Аравии в операции против хуситов в Йемене.

Мы можем. Мы изучим это. Мы только что узнали о последней атаке, так что мы примем решение. Мы сделаем это быстро сказал Трамп

10 октября аэропорт Эр-Рияда подвергся атаке, при которой пострадали несколько человек. После этого воздушная гавань перестала принимать и выпускать самолеты.

Это уже вторая атака за последние дни. 8 августа хуситы заявили, что запустили несколько ракет по аэропорту Эр-Рияда. Под удар попали как объекты самой воздушной гавани, так и самолет авиакомпании Saudia. Жертвами обстрела стали три человека.