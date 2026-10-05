Трамп: наступление правительственных сил Йемена на хуситов завершится победой Трамп: контрнаступление сил Йемена против хуситов завершится успешно

Москва5 окт Вести.Контрнаступательная операция правительственных войск Йемена против шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) пройдет успешно, заявил президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу представителей СМИ оценить действия правительственных сил Йемена и Саудовской Аравии против хуситов.

Все сложится очень хорошо отметил глава Белого дома

Глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале операции по освобождению столицы Йемена Саны от правления хуситов.

Движение "Ансар Алла" предупредило авиакомпании об опасности полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Хуситы подчеркнули, что после выхода предупреждения не считают себя ответственными за возможные последствия.