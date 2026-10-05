Арабская коалиция будет поддерживать армию Йемена в борьбе с хуситами

Арабская коалиция продолжит оказывать поддержку армии Йемена в борьбе с хуситами Арабская коалиция будет поддерживать армию Йемена в борьбе с хуситами

Москва5 окт Вести.Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией продолжит оказывать оперативную поддержку вооруженным силам Йемена в борьбе с правящем в северной части Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) для восстановления контроля над территорией страны. Такое заявление сделал официальный представитель альянса генерал-майор Турки аль-Малики.

Командование объединенных сил коалиции продолжает оказывать полную оперативную поддержку йеменским вооруженным силам и по-прежнему стоит на стороне законного правительства и братского йеменского народа, чтобы положить конец перевороту, восстановить государство и его национальные институты приводит слова аль-Малики Саудовское агентство печати

Аль-Малики подчеркнул, что "преднамеренные и систематические" попытки мятежников атаковать саудовские города, включая Мекку и Медину, а также коммерческие суда в южной части Красного моря и Баб-эль-Мандебском проливе, требуют "необходимых мер для сдерживания враждебных действий террористов-хуситов в целях защиты безопасности и суверенитета королевства".

Генерал‑майор подчеркнул, что защита суверенитета является неотъемлемым правом Саудовской Аравии, а пресечение "вопиющих преступлений" группировки требует незамедлительных действий.

Ранее военный представитель йеменского движения "Ансар Алла" Яхья Сариа заявил, что хуситы провели боевую операцию в отношении объекта нефтяной компании Saudi Aramco Эр-Рияде. Он уточнил, что атака была совершена с применением баллистических ракет и БПЛА, а в результате ударов на месте происшествия возникли пожары.

4 октября Армия международно признанного правительства Йемена объявила о начале военной операции с целью вернуть территории страны, которые находятся вне контроля властей. Отмечается, что все силовые структуры перешли от этапа подготовки к "этапу освобождения". По словам главы руководящего президентского совета Йемена Рашады аль-Алими, это стало следствием исчерпания возможностей для деэскалации.