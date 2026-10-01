Axios: Сирия рассматривает вариант отправки войск в Йемен для борьбы с хуситами

Сирия может отправить войска в Йемен для борьбы с хуситами Axios: Сирия рассматривает вариант отправки войск в Йемен для борьбы с хуситами

Москва8 окт Вести.Сирия консультируется с Саудовской Аравией по вопросу о возможной отправке в Йемен своих военных, которые могут быть задействованы в боевых действиях против движения хуситов "Ансар Алла".

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщил интернет-портал Axios.

Дамаск обсуждает с Эр-Риядом возможность направить в Йемен от 10 до 20 тысяч сирийских военнослужащих. По данным портала, президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа "серьезно рассматривает" такой шаг, но окончательного решения пока нет.

Дамаск и Эр-Рияд обсудили вопрос с Вашингтоном, и американская сторона не возражает. При этом администрация Белого дома ожидает, что аш-Шараа все же отправит войска в Йемен, говорится в статье.

Потенциальное участие сирийского военного контингента, состоящего преимущественно из суннитов, в борьбе с шиитским движением "Ансар Алла" способно придать конфликту религиозную окраску и способствовать эскалации, отметил Axios.

Вооруженное противостояние между хуситам и проправительственной армией Йемена, которую поддерживает Саудовская Аравия, возобновилось с середины июля 2026 года после четырехлетнего перерыва.

За это время хуситы взяли под контроль все западное побережье Красного моря, порт Моха и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, которые обеспечивают выход к нему.

4 октября международно признанные власти Йемена объявили о начале операции по освобождению от хуситов столицы страны — Саны.