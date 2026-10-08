Сирия опровергла возможность участия в конфликте в Йемене на стороне саудитов

В Сирии ответили на публикации СМИ о возможном участии в конфликте в Йемене Сирия опровергла возможность участия в конфликте в Йемене на стороне саудитов

Москва8 окт Вести.Власти Сирии считают главной задачей послевоенное восстановление страны и укрепление государственных институтов, а не открытие новых фронтов. Об этом говорится в публикации Syrian Response — ресурса департамента зарубежных СМИ Министерства информации Сирии.

Ранее интернет-портал Axios распространил информацию о том, что Эр-Рияд обратился к Дамаску за военной поддержкой в борьбе с движением хуситов "Ансар Алла", контролирующим часть территории Йемена. По данным источника, президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа пообещал Саудовской Аравии подумать над отправкой в Йемен от 10 до 20 тысяч военных.

Позиция Дамаска ясна: Сирия твердо поддерживает королевство Саудовская Аравия перед лицом угроз его безопасности и стабильности. Однако в настоящее время приоритетом для Сирии являются восстановление страны … и сотрудничество с партнерами … ради улучшения условий жизни сирийцев, а не открытие новых фронтов подчеркивается в заявлении Мининформации

Ведомство также отметило, что военное сотрудничество Сирии с зарубежными странами возможно только по официальным каналам и в пределах действующих двусторонних договоренностей.