Москва14 авг Вести.У Сирии нет ресурса и потенциала начинать новые войны. Об этом ИС "Вести" заявил член Совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

По словам эксперта, для президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа сейчас важно сохранить власть, восстановить страну, которая пробуксовывает.

Хотя там, конечно, есть подвижки, есть там двузначный экономический рост. Но это рост со дна, потому что падать было больше некуда. Поэтому он заинтересован именно в привлечении инвестиций … Любая эскалация, любая война противоречит его замыслу. И в этом же контексте надо рассматривать ситуацию с Израилем … Любая эскалация в отношениях с Израилем также приведет к проблемам для сирийской государственности и ее восстановлению. Поэтому нет, сейчас для Ахмеда аш-Шараа последнее, что нужно, это какая-то новая война, ему наоборот нужна стабилизация как внутри Сирии, так и по периметру Сирии. Сирия сейчас не хочет ни с кем в общем-то начинать новые войны, и у нее нет для этого ни ресурса, ни потенциала