Востоковед заявил, что Сирия не заинтересована в дестабилизации Ливана Эксперт Семенов: Сирия не заинтересована в дестабилизации Ливана

Москва14 авг Вести.Сирия - последняя страна, которая заинтересована в дестабилизации Ливана. Об этом ИС "Вести" заявил член Совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

По его словам, сирийское руководство категорически против любых силовых действий по разрушению ливанской шиитской организации "Хезболлы", несмотря не их нелегкие отношения.

Но тем не менее нынешнее сирийское руководство понимает, что вовлечение Сирии в еще один конфликт … может привести к полному краху … сирийской государственности. Поэтому очевидно, что в действительности, конечно, Сирия - последняя, кто заинтересован в какой-то дестабилизации Ливана. Другое дело, что есть многие силы, в том числе и в Соединенных Штатах, которые хотели бы Сирию для этой цели использовать сказал он

Ранее американские сенаторы Джин Шахин и Джеймс Ланкфорд внесли на рассмотрение нижней палаты Конгресса США законопроект о предоставлении Ливану финансовой поддержки для борьбы с военизированной шиитской группировкой "Хезболла".