Джабаров заявил, что Сирия не сможет заняться "Хезболлой" в Ливане Джабаров: Сирия не сможет заняться "Хезболлой" в Ливане

Москва16 июл Вести.Сирия не может заняться шиитским движением "Хезболла" в Ливане. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, такое развитие событий маловероятно.

Сирия только-только стала приходить в себя после многолетней разрушительной борьбы. И вот сейчас опять ввязываться в новую борьбу в том числе с ливанцами, в том числе с "Хезболлой". Я думаю, что это большая будет ошибка для Сирии, они это прекрасно понимают, для этого ресурсов у них нет. Там много разногласий в сирийском обществе нынешнем, вряд ли они пойдут на поводу американцев и ввяжутся в этот конфликт сказал он

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что законопроект о новых санкциях может быть дополнен ограничениями в отношении Ирана и шиитского движения "Хезболла".