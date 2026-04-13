Москва13 апр Вести.США пытались оказать давление на сирийское руководство, чтобы оно вмешалось в ситуацию в Ливане. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель главы политического совета ливанского шиитского движения "Хезболла" Махмуд Кумати.

По его словам, власти Сирии не сочли предложение Вашингтона интересным.

Сегодня это руководство [Сирии] подчеркивает, что оно хочет сохранять добрые соседские отношения и не втягиваться в этот конфликт. Оно также призывает ливанскую сторону не предпринимать никаких действий на территории Сирии, которые могли бы привести к вмешательству во внутренние дела страны. Мы четко заявили, что не будем вмешиваться во внутренние дела Сирии и желаем Сирии единства народа и территории, стабильности перед лицом всех израильских и американских проектов, которые не хотят ни стабильности, ни единства. Поэтому в этом плане мы не опасаемся вмешательства сказал Кумати

Однако он также предупредил, что в случае изменения курса сирийского правительства в сторону сближения с США и Израилем, в Ливане отреагируют на возможную угрозу.

Мы не знаем, к чему может привести усиление американского давления на Сирию через угрозы и обещания, чтобы заставить ее сыграть определенную роль в Ливане. И Ливан со своей армией, народом, племенами и сопротивлением поддерживает сирийский народ, но тем не менее не позволит никому посягнуть на безопасность и стабильность своей страны подчеркнул Кумати

Ранее агентство Reuters сообщило, что власти США призывают Сирию рассмотреть возможность ввода войск в восточный Ливан для разоружения "Хезболлы".