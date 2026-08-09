Сенаторы США предложили помочь Ливану в борьбе с "Хезболлой" В Сенат США внесен законопроект о предоставлении помощи Ливану

Москва9 авг Вести.Американские сенаторы Джин Шахин и Джеймс Ланкфорд внесли на рассмотрение нижней палаты Конгресса США законопроект о предоставлении Ливану финансовой поддержки для борьбы с военизированной шиитской группировкой "Хезболла".

Согласно заявлению на сайте комитета Сената по международным делам, документ предусматривает возможность введения санкций против иностранных лиц, участвующих в финансировании "Хезболлы" или препятствующих разоружения движения. Инициатива предполагает ежегодное выделение Ливану 200 миллионов долларов на поддержку армии и сил внутренней безопасности. При достаточном прогрессе в борьбе с "Хезболлой" сумма может быть увеличена до 300 миллионов долларов.

Помимо этого, сенаторы предлагают создать фонд для восстановления разрушенной инфраструктуры и гражданских служб в Ливане.

Законопроект также обязывает регулярно представлять американскому Конгрессу отчеты о ходе разоружения, реформе банковского сектора и продвижении к миру между Ливаном и Израилем.

26 июня США, Израиль и Ливан подписали трехстороннее рамочное соглашение по урегулированию конфликта. Оно подразумевает восстановление контроля армии Ливана над югом страны, где сейчас находятся израильские войска, а также начало реализации договоренностей с так называемых пилотными зонами, из которых должна выйти ЦАХАЛ, при условии разоружения "Хезболлы".

В конце июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что американская администрация потребовала от Тель-Авива вывести израильских военных из сектора Газа, Ливана и Сирии, однако Израиль намерен сопротивляться указке США.