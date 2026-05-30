Рубио призвал "Хезболлу" к действиям по деэскалации конфликта с Израилем Рубио призвал "Хезболлу" прекратить удары для деэскалации конфликта с Израилем

Москва30 мая Вести.Вашингтон ожидает от ливанского шиитского движения "Хезболла" прекращение атак и провокаций для деэскалации конфликта с Израилем. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе разговора с президентом Ливана Джозефом Ауном, информация об этом размещена на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

Госсекретарь США подчеркнул, что "Хезболла" несет полную ответственность за продолжающиеся боевые действия.

[Марко Рубио] подчеркнул необходимость немедленного прекращения нападений и провокаций со стороны "Хезболлы" для деэскалации конфликта сказано в сообщении Госдепартамента

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился усилить удары по ливанскому движению "Хезболла".

Кроме того, израильский премьер заявил, что Армия обороны Израиля расширяет военную операцию на юге Ливана и берет там под контроль стратегические районы. По словам Нетаньяху, подобные действия необходимы ради "укрепления зоны безопасности для защиты населенных пунктов на севере Израиля".