Эксперт дал прогноз о результатах давления США на Сирию в вопросах "Хезболлы" Эксперт спрогнозировал результат давления США на Сирию в вопросах "Хезболлы"

Москва17 июл Вести.Америка все больше утрачивает контроль над регионом Ближнего Востока. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

По его словам, турецкая сторона, которая во многом считает себя патроном сегодняшних властей Сирии, не допустит реализации возможностей расширения влияния и амбиций США.

Что касается заявления [президента США Дональда] Трампа, мы видим, что … Америка все больше и больше утрачивает контроль над регионом Ближнего Востока. Посмотрите, не только один Израиль, который традиционно считал, что если в Вашингтоне скажут, что нужно так-то и так-то сделать, то если это в угоду интересов США, то Израиль обязательно этому последует, потому что Израиль – союзник. Но сколько раз было призвано к прекращению огня на территории Ливана, отходу с позиций с территории занятых армией обороны Израиля, оккупированных на территории Ливана, но [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху неоднократно от этого отказывался. Поэтому я думаю, что здесь это больше риторика и [голословные] заявления сказал он

Также эксперт считает, что вряд ли Сирия сейчас готова с точки зрения военной техники противостоять "Хезболле".

Потому что "Хезболла" – это все-таки … военизированная группировка, которая больше 40 лет очень успешно отражала атаки со стороны Израиля. У нее есть большой боевой опыт в рамках сирийского кейса, внутрисирийской гражданской войны в борьбе против оппозиции. Поэтому я думаю, что вряд ли это случится, это, скорее, больше риторика добавил он

Ранее Мурад Садыгзаде заявил, что рано или поздно американцам удастся перетянуть на свою сторону ряд арабских монархий, если не к прямому участию, то к определенной поддержке американских действий в Персидском заливе.