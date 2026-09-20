Москва20 сен Вести.Президент США Дональд Трамп дал понять, что для него является "красной линией" нанесение наступательных ударов по позициям правящего в северной части Йемена шиитского движения хуситов "Ансар Аллах", сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам одного из них, в Вашингтоне считают, что сейчас Саудовская Аравия получает все необходимое для борьбы с хуситами. В частности, источник упомянул недавнее расширение масштабов обмена разведданными и информацией, необходимой для наведения на цели.

Никаких наступательных ударов подчеркнул другой чиновник

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что Саудовская Аравия через посредников пытается договориться с хуситами о двухнедельном прекращении огня. До возобновления активных боевых действий в середине июля 2026 года йеменская сторона требовала от Эр-Рияда провести обмен пленными, снять блокаду с аэропортов на севере Йемена и компенсировать ущерб инфраструктуре и населению подконтрольных хуситам территорий за 12 лет конфликта.

Накануне серия взрывов прогремела в Эр-Рияде, хуситы взяли на себя ответственность за нанесение ударов. Военные Саудовской Аравии отчитались об отражении выпущенных снарядов.

Тем временем Трамп досрочно, в нарушение графика, вернулся из резиденции в штате Мэриленд в Белый дом. По версии издания The Hill, это связано с эскалацией конфликта между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией.