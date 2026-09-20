Трамп мог вернуться в Белый дом раньше времени из-за планов ударов по хуситам Аналитик Плитсас: США рассматривают варианты ударов по хуситам

Москва20 сен Вести.США могут нанести удар по позициям хуситов в Йемене, сообщил в X аналитик CNN Алекс Плитсас.

По его словам, этот вопрос обсуждался в загородной резиденции американских лидеров в Кэмп-Дэвиде, после чего президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом.

Мне сообщили, что встреча с президентом в Кэмп-Дэвиде была посвящена обсуждению и рассмотрению вариантов ударов по Йемену написал Плитсас

Он напомнил, что ранее американские посольства в странах Ближнего Востока выпустили предупреждения для своих граждан о возможной эскалации. Аналитик предполагает, что дипмиссии "станут целями ответных ударов" хуситов.

Тем временем, CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает, что США исключают наступательные удары по хуситам, считая, что Саудовская Аравия получает от Штатов все необходимое.

Ранее издание The Hill сообщило, что Трамп на сутки раньше запланированного покинул Кэмп-Дэвид.

20 сентября американские посольства на Ближнем Востоке – в Израиле, Саудовской Аравии, ОАЭ и других странах региона – выпустили предупреждения для американских граждан о возможной "непредвиденной эскалации".