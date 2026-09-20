Трамп досрочно вернулся в Белый дом на фоне ударов хуситов по Саудовской Аравии

Трамп досрочно прибыл в Белый дом на фоне атаки хуситов на Эр-Рияд Трамп досрочно вернулся в Белый дом на фоне ударов хуситов по Саудовской Аравии

Москва20 сен Вести.Президент США Дональд Трамп покинул загородную резиденцию американских лидеров в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) на сутки раньше, чем планировалось, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета The Hill.

По данным пресс-службы Белого дома, президент США вернулся в Вашингтон, однако, согласно графику, он должен был прибыть туда лишь вечером 20 сентября.

Издание The Hill связывает досрочное возвращение главы государства с ударом йеменских хуситов из движения "Ансар Алла" по Эр-Рияду.

Ранее сообщалось, что дипломатические миссии США в странах Ближнего Востока предупредили граждан о возможной "непредвиденной эскалации" из-за обострившегося конфликта хуситов и Саудовской Аравии.