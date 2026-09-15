Politico: у Трампа не осталось удачных ходов на Ближнем Востоке Politico: у Трампа заканчиваются варианты действий на Ближнем Востоке

Москва15 сен Вести.У администрации президента США Дональда Трампа почти не осталось удачных вариантов действий на Ближнем Востоке на фоне новых ударов поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, пишет Politico.

По данным издания, ситуация усугубляется растущими рисками для мировой торговли и энергетических рынков.

У администрации Трампа заканчиваются удачные варианты действий на Ближнем Востоке после того, как поддерживаемые Ираном боевики-хуситы захватили еще больше стратегически важных территорий, что еще больше усугубило ситуацию на мировых энергетических рынках говорится в статье

Вашингтон может вмешаться в конфликт или же оставить региональных союзников самостоятельно противостоять хуситам и принять последствия для нефтяного рынка, однако ни один из вариантов не является привлекательным для США. Арабский дипломат, с которым побеседовало издание, отмечает, что в регионе ощущают своего рода пренебрежение со стороны США. По мнению представителей региона, Вашингтон не хочет ввязываться в новые конфликты.

В администрации Трампа заявили, что США сосредоточены на защите ключевых интересов национальной безопасности, включая свободу судоходства в Красном море, и рассчитывают, что региональные партнеры будут играть ведущую роль в решении вопросов безопасности. Вице-президент Джей Ди Вэнс также сообщил о контактах с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими странами региона, а также о прямых переговорах с хуситами.

При этом, по мнению экспертов, Вашингтон пока не демонстрирует готовности к новой масштабной военной кампании. Бывший посол США в Эр-Рияде Майкл Ратни считает, что страны Персидского залива будут самостоятельно искать способы урегулировать ситуацию. По его словам, политические риски уже учитываются рынками, а затягивание конфликта может привести к дальнейшему росту цен на топливо.