"Ансар Алла": мы приветствуем помощь в решении гуманитарной катастрофы в Йемене

"Ансар Алла": Йемен ценит позицию России в конфликте с Саудовской Аравией "Ансар Алла": мы приветствуем помощь в решении гуманитарной катастрофы в Йемене

Москва21 окт Вести."Ансар Алла" высоко оценивает позицию России в конфликте йеменских хуситов с Саудовской Аравией и приветствует любое посредничество для решения гуманитарной катастрофы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель главы информационной службы движения "Ансар Алла" Насруддин Амер.

Мы высоко оцениваем позицию России и ценили ее и раньше. Мы приветствуем любое посредничество, любой желающий может принять участие заявил Амер

Представитель "Ансар Алла" подчеркнул, что ситуация в Йемене остается тяжелой.

Есть четкие договоренности и гуманитарные вопросы. Гуманитарный вопрос касается йеменского народа. Он связан с решением самой худшей, по заявлению ООН, гуманитарной катастрофы в Йемене. Агрессия привела к тому, что в Йемене сложилась самая ужасная в мире гуманитарная катастрофа, поэтому, если какая-либо сторона хочет решить эту проблему, то это будет полезно и позитивно сказал Амер

Ранее Амер заявил, что эскалация конфликта исходила со стороны Саудовской Аравии, которая нарушила соглашение о деэскалации и обстреляла международный аэропорт Саны во время прибытия гражданского самолета.