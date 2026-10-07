Москва7 окт Вести.Путь Саудовской Аравии по полному подавлению шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в северной части Йемена будет очень долгим и рискованным. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал член правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

По его словам, Саудовская Аравия была вынуждена перейти к стратегии максимального давления и эскалации в регионе.

Саудовская Аравия была вынуждена перейти к стратегии максимального давления, эскалации… Плюс просаудовское правительство Йемена объявило мобилизацию… Если Саудовская Аравия пошла по этому пути, то он будет очень долгим и рискованным, потому что неизвестно, как себя реально чувствуют подразделения просаудовского правительства Йемена, насколько они боеспособны, насколько у Саудовской Аравии хватит ресурсов для того, чтобы им оказывать ту поддержку, которая им необходима объяснил политолог

Ранее сообщалось, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией продолжит оказывать оперативную поддержку вооруженным силам Йемена в борьбе с правящим в северной части Йемена движением "Ансар Алла" для восстановления контроля над территорией страны.

4 октября Армия международно признанного правительства Йемена объявила о начале военной операции с целью вернуть территории страны, которые находятся вне контроля властей. Отмечается, что все силовые структуры перешли от этапа подготовки к "этапу освобождения".