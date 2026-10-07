Эксперт Семенов оценил возможности хуситов в конфликте с Саудовской Аравией Эксперт Семенов оценил ресурсы хуситов в противостоянии с Саудовской Аравией

Москва7 окт Вести.Движение "Ансар Алла" (хуситы) обладает серьезным человеческим и идеологическим ресурсом, а также имеет возможности наносить серьезный ущерб Саудовской Аравии. Таким мнением с ИС "Вести" поделился востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

У хуситов есть действительно серьезный человеческий ресурс, серьезный идеологический, скажем, ресурс, и они могут вести боевые действия достаточно эффективно, активно и наносить Саудовской Аравии серьезный ущерб, в том числе нефтегазовой инфраструктуре, в том числе портовой инфраструктуре, аэропортам и так далее сообщил Семенов

Ранее Семенов оценил возможности Саудовской Аравии "решить проблему" с хуситами. По его словам, путь, который выбрало правительство в Эр-Рияде будет долгим и рискованным.