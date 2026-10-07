Москва7 окт Вести.Президент США Дональд Трамп, скорее всего, не будет вмешиваться в очередной этап йеменского конфликта, он предоставит Саудовской Аравии возможность показать, на что она способна. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил член правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

Эксперт отметил, что ранее Трамп длительное время бомбил Йемен, однако не смог справиться с хуситами. Они сохранили всю военную инфраструктуру, ракетные базы и беспилотники, сказал Семенов.

По его словам, в прошлом году американский лидер пошел на неформальное соглашение с хуситами, согласно которому они не трогают американские суда в Баб-эль-Мандебском проливе, а США закроют глаза на израильские атаки.

Поэтому Трамп, скорее всего, не будет вмешиваться в очередной этап йеменского конфликта, он предоставит возможность самой Саудовской Аравии показать, на что она способна. Но, конечно, как и говорил [госсекретарь США] Марко Рубио, они будут выполнять свои обязательства, но эти обязательства не касаются прямой военной помощи. Это касается поставки ракет для американских самолетов F-15, которые стоят на вооружении ВВС Королевства. Это касается поставок другой военной техники и ее поддержка в боеспособном состоянии заявил Семенов

Он добавил, что американцы могут также организовать координационный штаб, направить инструкторов и советников, как во время войны с хуситами в 2015 году.

Вот поддержка, скорее всего, будет в таком формате, а влезать в эту войну Трампу сейчас очень не нужно, потому что война, действительно, это крайне рискованная, и неизвестно, куда она заведет. Так как и сама Саудовская Аравия на самом деле не очень-то хотела идти на эту эскалацию, и, прямо скажем, подтолкнули к этому сами хуситы, перейдя определенные красной линии добавил эксперт

Ранее контролирующее север Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило воздушное пространство Саудовской Аравии зоной проведения военной операции (кроме воздушного пространства над Меккой и Мединой).