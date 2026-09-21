NYT: США в ближайшей перспективе не будут атаковать хуситов в Йемене

СМИ: США пока не планируют наносить удары по позициям хуситов в Йемене NYT: США в ближайшей перспективе не будут атаковать хуситов в Йемене

Москва21 сен Вести.Соединенные Штаты в ближайшей перспективе не планируют наносить удары по позициям хуситов в Йемене. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Уточняется, что президент США Дональд Трамп изначально был против ударов по хуситам, однако готовился изменить свое решение после разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом. Глава Белого дома приказал Пентагону готовиться к атаке, но затем "президент, судя по всему, вновь передумал".

По словам представителей администрации, США не будут наносить авиаудары по хуситам — по крайней мере, в данный момент говорится в материале

При этом подчеркивается, что большинство членов ближайшего окружения американского лидера относились к идее участия в конфликте с хуситами либо крайне скептически, либо откровенно враждебно.

Ранее газета The Hill передала, что Трамп покинул загородную резиденцию американских лидеров в Кэмп-Дэвиде на сутки раньше, чем планировалось, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Издание связало это с ударом хуситов по Эр-Рияду.