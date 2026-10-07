Эксперт Семенов: Трамп не будет вмешиваться в конфликт в Йемене

Эксперт Семенов заявил, что Трамп не будет вмешиваться в конфликт в Йемене Эксперт Семенов: Трамп не будет вмешиваться в конфликт в Йемене

Москва7 окт Вести.Президент США Дональд Трамп, скорее всего, не станет вмешиваться в новый этап противостояния в Йемене. Такой оценкой с ИС "Вести" поделился востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

Он добавил, что США могут ограничиться поставками вооружений Саудовской Аравии.

Поэтому Трамп, скорее всего, не будет вмешиваться в очередной этап йеменского конфликта, он предоставит возможность самой Саудовской Аравии показать, на что она способна. Но, конечно, как говорил [Госсекретарь США] Марко Рубио, они будут выполнять свои обязательства, но эти обязательства не касаются прямой военной помощи. Это касается поставки ракет для американских самолетов F-15, которые стоят на вооружении ВВС Королевства. Это касается поставок другой военной техники, и ее поддержка в боеспособном состоянии. Возможно, будут какие-то инструкторы, какие-то советники, какой-то координационный штаб создан заявил Семенов

Востоковед объяснил, что Трампу сейчас не нужна еще одна война.

Влезать в эту войну Трампу сейчас очень не нужно, потому что эта война это крайне рискованная, и неизвестно, куда она заведет, так как и сама Саудовская Аравия не очень-то хотела идти на эту эскалацию и, прямо скажем, подтолкнули к этому сами хуситы, перейдя определенную красную линию добавил Семенов

Ранее он оценил шансы хуситов в противостоянии с Саудовской Аравией. Семенов заявил, что у движения есть серьезный человеческий и идеологический ресурсы.