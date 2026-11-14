Трамп: США могут не наносить удары по Ирану, если Тегеран не допустит провокаций

Трамп: США могут воздержаться от ударов по Ирану при определенных условиях Трамп: США могут не наносить удары по Ирану, если Тегеран не допустит провокаций

Москва14 ноя Вести.США могут не наносить новые удары по Ирану, если Вашингтон не столкнется с "провокациями" со стороны Тегерана или йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщает агентство Reuters.

Трамп еще не принял окончательного решения, как закончить непопулярный конфликт, отмечает агентство

Трамп последние дни говорил старшим советникам, что может воздержаться от ударов по Ирану, если США не столкнутся с новыми провокациями уточняет Reuters

Трамп отметил, что Вашингтон больше не считает необходимым заключать соглашение с Тегераном, поскольку США получили иранские деньги и контроль над Ормузским проливом.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что победа в конфликте с Ираном состоит для американской стороны в том, чтобы лишить Тегеран финансовых и технических возможностей для создания ядерного оружия.