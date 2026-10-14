Москва14 окт Вести.Армия Саудовской Аравии не способна устроить наземную операцию против движения "Ансар Алла" (хуситы). Такое мнение ИС "Вести" озвучил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук Николай Плотников.

Сама Саудовская Армия на наземную операцию не способна. Предыдущие годы конфликта это уже показали. Она может опираться только на своих союзников по Мекканскому соглашению - Пакистан и Турцию. Но, судя по действиям и заявлениям Исламада и Анкары, эти две страны тоже не очень горят втягиваться в вооруженный конфликт против Йемена. Они здесь больше потеряют, нежели приобретут. Поэтому я считаю, маловероятно, что Саудовская Аравия пойдет на проведение наземной наступательной операции полагает эксперт

По его мнению, Эр-Рияд будет стараться надавить на подконтрольных себе союзников в Йемене.

7 августа 2026 года в Мекке между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном было подписано Мекканское оборонительное соглашение. Оно направлено на усиление коллективного сдерживания агрессии. Нападение на одного из членов рассматривается в качестве нападения на всех участников соглашения.

В июле хуситы объявили о введении морской блокады королевства, после чего атаковали несколько принадлежащих ему нефтяных танкеров. В начале августа движение "Ансар Алла" начало наступление на юго-западе Йемена, а 10-11 сентября установило контроль над портовым городом Моха и территориями, имеющими выход к Баб-эль-Мандебскому проливу.