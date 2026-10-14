Удар хуситов по инфраструктуре в Ормузе вызвал усиленную реакцию нефтяного рынка Кевин Бук: хуситам удалось превратить инфраструктуру Ормуза в свою цель

Москва14 окт Вести.Удар хуситов по инфраструктуре в Ормузском проливе вызвал усиленную реакцию рынка и подтвердил способность группировки поражать заранее анонсированные цели. Об этом ИС "Вести" заявил управляющий директор ClearView Energy Partners Кевин Бук.

На нефтяном рынке сохраняется высокая волатильность: эталонная марка Brent зафиксировалась на уровне $107 за баррель. Давление на котировки оказывают логистические и геополитические риски в ключевых регионах добычи и транспортировки, в частности, повреждения не менее четырех судов в Ормузском проливе и отказ более десятка супертанкеров заходить в Персидский залив создают угрозу перебоев с поставками. Дополнительным фактором нестабильности стал удар йеменских хуситов по инфраструктуре Saudi Aramco. Экспертное сообщество оценивает текущую обстановку как критически напряженную.

Когда дело касается повреждения инфраструктуры - реакция рынка усиливается. С одной стороны, это очень хорошая новость, что обошлось без жертв. С другой стороны - плохая, поскольку хуситам удалось превратить этот объект в свою цель. Бригадный генерал Яхья Сари, представитель вооруженного формирования, анонсировал этот удар. И, судя по всему, его действительно удалось нанести заявил Бук

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своем разочаровании в связи с действиями шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) на фоне ударов по Саудовской Аравии - хуситы ведут себя очень плохо​​​, заявил Трамп