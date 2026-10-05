Saudi Aramco предупредила о "пугающе низких" резервах нефти в мире Глава Saudi Aramco Насер: мир столкнулся с критической нехваткой резервов нефти

Москва5 окт Вести.Мир столкнулся с "пугающим" падением резервов нефти из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, заявил глава нефтяной компании Saudi Aramco Амин Насер.

Он уточнил, что на начало конфликта США и Израиля с Ираном общие резервы нефти в мире достигали около 10 миллиардов баррелей.

Сейчас этот объем сократился до 6 миллиардов, причем из-за различных технических ограничений фактически миру доступна лишь десятая их часть.

До тех пор, пока Ормузский пролив полностью не откроется и доверие участников рынка не будет восстановлено, суровая реальность такова, что давление на рынки как нефти, так и нефтепродуктов будет усиливаться. Хотя дефицит нефти - серьезная проблема, цены на нефтепродукты выросли еще сильнее цитирует Насера агентство Bloomberg

Ранее цена нефти марки Brent превысила 103 доллара за баррель после ударов йеменского движения "Ансар Алла" по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс.

До этого вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ выполнят свои обязательства с учетом действующих ограничений.