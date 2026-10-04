Москва4 окт Вести.ОПЕК+ выполняет обязательства с учетом действующих ограничений, заявил ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.

При этом страны ОПЕК+ выполняют обязательства в полном объеме и с учетом действующих ограничений. Комитет также выразил озабоченность атаками на энергетическую инфраструктуру, а также нарушением морских международных перевозок, логистики. И это в свою очередь серьезно влияет на неопределенность на нефтяном мировом рынке, волатильность