"Семерка" ОПЕК+ оставила неизменным план по добыче нефти в декабре "Семерка" ОПЕК+ сохранила параметры добычи нефти на декабрь

Москва1 ноя Вести.Семь ведущих государств ОПЕК+, соблюдающих режим добровольного ограничения производства сырья, условились сохранить действующие квоты на добычу нефти в декабре без изменений по сравнению с прошлым месяцем. Об этом говорится в официальном коммюнике организации.

В состав группы входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир.

В соответствии с принятым решением, лимит добычи для РФ в декабре 2026 года останется на уровне 9,949 млн баррелей в сутки, для Саудовской Аравии — 10,478 млн, для Ирака — 4,431 млн, для Кувейта — 2,676 млн, для Казахстана — 1,628 млн, для Алжира — 1,007 млн, а для Омана — 841 тыс. баррелей в день.

Это полностью соответствует нормативам сентября, октября и ноября текущего года.

Очередная рабочая встреча стран-участниц запланирована на 29 ноября.