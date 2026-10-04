Страны ОПЕК+ сохранили квоты по добыче нефти на ноябрь 2026 года

"Семерка" ОПЕК+ сохранила квоты по добыче нефти на ноябрь Страны ОПЕК+ сохранили квоты по добыче нефти на ноябрь 2026 года

Москва4 окт Вести.Государства Организации стран – экспортеров нефти в расширенном формате (ОПЕК+) по итогам онлайн-встречи 4 октября приняли решение сохранить квоту на добычу нефти в ноябре 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ОПЕК+.

Семь стран-участниц решили сохранить объем производства, установленный на сентябрь 2026 года, на ноябрь 2026 года говорится в сообщении

Так, квота России в указанный период составит 9,949 млн б/с, Саудовской Аравии – 10,478 млн б/с, Ирака – 4,431 млн б/с, Кувейта – 2,676 млн б/с, Казахстана – 1,628 млн б/с, Алжира – 1,007 млн б/с, Омана – 841 тыс. б/с. Аналогичные квоты были установлены на сентябрь и октябрь 2026 года.

Пресс-служба ОПЕК+ также сообщила, что страны – участницы организации продолжат проводить ежемесячные встречи с целью анализа нефтяного рынка. Следующие переговоры запланированы на 1 ноября 2026 года.

В начале сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ не планирует новых сокращений добычи нефти, спрос на нефть в мире восстанавливается.