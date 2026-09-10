Россия в августе сократила добычу нефти на 160 тыс. б/с ТАСС: Россия в августе сократила добычу нефти на 160 тыс. б/с

Москва10 сен Вести.Россия в августе 2026 года сократила добычу нефти по отношению к июлю на 160 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,718 млн б/с. Это свидетельствует из отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), с которым ознакомился ТАСС.

Согласно отчету, добыча нефти РФ в этом месяце была на 1,169 млн б/ с ниже квоты. В августе квота России в рамках сделки ОПЕК+ составляла 9,887 млн б/с с учетом всех добровольных ограничений.

С начала 2024 года по март 2025 года базовая квота России на добычу с учетом добровольных ограничений составляла 8,978 млн б/с. Этот показатель не учитывал обязательства по компенсации сверхдобычи, допущенной в период добровольных ограничений.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что ОПЕК+ не планирует новых сокращений добычи нефти, спрос на нефть в мире восстанавливается, а рынок и так дефицитный.