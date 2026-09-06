Семь ведущих стран ОПЕК+ сохранили неизменным план добычи нефти в октябре

"Семерка" ОПЕК+ не стала менять план по добыче нефти в октябре Семь ведущих стран ОПЕК+ сохранили неизменным план добычи нефти в октябре

Москва6 сен Вести.Семь ведущих стран ОПЕК+, которые придерживаются добровольных сокращений добычи нефти, решили сохранить план в октябре на уровне сентября, говорится в официальном сообщении организации.

Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, Казахстане, Кувейте, Омане и Алжире.

Так, в октябре квота России на добычу нефти составит 9,949 млн баррелей в сутки (б/с), Саудовской Аравии – 10,478 млн б/с, Ирака – 4,431 млн б/с, Кувейта – 2,676 млн б/с, Казахстана – 1,628 млн б/с, Алжира – 1,007 млн б/с, Омана – на 841 тыс. б/с.

Кроме того, "семерка" ОПЕК+ продолжит практику ежемесячных встреч для анализа состояния рынка. Следующая такая запланирована на 4 октября.

Несколько дней назад вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что ОПЕК+ не планирует новых сокращений добычи нефти, спрос на нефть в мире восстанавливается, а рынок и так дефицитный.