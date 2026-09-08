Лавров: РФ и Саудовская Аравия настроены на плотную координацию в рамках ОПЕК+

Лавров раскрыл планы России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ Лавров: РФ и Саудовская Аравия настроены на плотную координацию в рамках ОПЕК+

Москва8 сен Вести.Москва и Эр-Рияд настроены на плотную координацию в рамках формата ОПЕК+. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Как отметил дипломат, Россия и Саудовская Аравия, будучи сопредседателями этой группы, намерены последовательно проводить согласованные подходы.

В контексте экономического взаимодействия подтвердили настрой на продолжение плотной координации в рамках ОПЕК+ с целью обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке сказал Лавров

Ранее стало известно, что ОПЕК ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году. Из августовского отчета организации следует, что показатель увеличится на 0,6 млн баррелей в сутки, сам спрос составит 105,74 миллиона баррелей в сутки.